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Ру Тат
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14 сентября 2021  08:14
Полина Шевчук

Татарстанские спасатели пришли на помощь грибнику, которому стало плохо с сердцем в лесу

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Татарстанские спасатели пришли на помощь грибнику, которому стало плохо с сердцем в лесу

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал, что в Кукморском районе у деревни Верхний Кумор мужчине, когда он собирал грибы, стало плохо.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, грибник жаловался на боль  в сердце, у него была невнятная речь и сильно болела голова.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили 44-летнего мужчину лежащим на земле в лесопосадке между деревнями Верхний Кумор и Студеный Ключ. Татарстанца передали родным.

#МЧС РТ #спасли мужчину #помощь спасателей
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