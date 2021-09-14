Татарстанские спасатели пришли на помощь грибнику, которому стало плохо с сердцем в лесу

На единый номер вызова экстренных служб 112 поступил сигнал, что в Кукморском районе у деревни Верхний Кумор мужчине, когда он собирал грибы, стало плохо.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, грибник жаловался на боль в сердце, у него была невнятная речь и сильно болела голова.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили 44-летнего мужчину лежащим на земле в лесопосадке между деревнями Верхний Кумор и Студеный Ключ. Татарстанца передали родным.