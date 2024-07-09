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Татарстанские СМИ победили в номинациях конкурса «10 лучших газет России»
Татарстанские СМИ оказались в числе лучших в номинациях конкурса «10 лучших газет России». Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России.
Так, «Лениногорские вести» отмечены за лучшую визуальную модель, «Челнинские известия» и «Ютазинская новь» получили награды за лучшую работу в социальных сетях.
Лучшими веб-сайтами, по мнению экспертов конкурса, среди прочих признаны страницы «Зеленодольской правды» и «Республики Татарстан».
И, наконец, за проектную деятельность награду присудили изданию «Вятка» из Мамадыша.
Конкурс учрежден Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок». Его главная цель — сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.
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