Татарстанские СМИ могут принять участие во Всероссийском конкурсе «ТекстВИЭ»

Средства массовой информации Татарстана, рассказывающие о развитии в России возобновляемых источников энергии (ВИЭ), приглашаются принять участие во Всероссийском конкурсе «ТекстВИЭ», сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Участие в мероприятии могут принять федеральные, региональные, городские и муниципальные СМИ, а также отдельные журналисты и блогеры. Конкурс создан для популяризации возобновляемых источников энергии в стране.

На состязании могут быть представлены статьи, обзоры, программы, сюжеты, циклы передач, блоги, интервью, фоторепортажи, опубликованные и вышедшие в эфир в течении года с 1 марта 2021 года.

Соревнование будет проходить по девяти номинациям. Заявки на участие принимаются до 30 марта этого года. Конкурс создан Ассоциацией развития возобновляемой энергетики и фондом Росконгресса при поддержке Минэнерго России.