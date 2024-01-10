Татарстанские школы перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ»

С 1 января все школы Татарстана перешли на обновленную систему «Электронное образование Республики Татарстан», которая доступна по адресу ms-edu.tatar.ru. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

На сайте и в приложениях «Я — школьник», «Моя школа. Дневник» можно отслеживать оценки и расписание учащихся. Благодаря обновлению учреждениям стали доступны гораздо больше эффективных инструментов и функций для работы и организации учебного процесса.

В августе 2023 года между правительством Москвы и республики было подписано соглашение, согласно которому система «Электронное образование Республики Татарстан» должна была позаимствовать функциональные и технологические компоненты ФГИС «Моя школа». При этом система остается татарстанской — ГИС размещена в государственном центре обработки данных РТ.

Администраторы и педагоги республиканских школ с октября по декабрь обучались работе с обновленными компонентами.

«Процесс внедрения всегда не простой, однако в результате республиканские школы и учителя получат хороший рабочий инструмент для значительного упрощения работы и улучшения образовательного процесса, что было подтверждено в пилотных школах», — отметил глава Минцифры Айрат Хайруллин.