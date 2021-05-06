Татарстанские школьники заняли третье место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Команда Татарстана стала третьей по итогам заключительного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, который проходил в Перми. Представители республики также стали третьими в направлении «Программирование», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

На первом месте в общем зачете оказалась команда Самарской области, вторую строчку заняли представители Саратовской области.

В общей сложности участниками турнира стали 170 учащихся 8 — 11-х классов. Они боролись за победу в таких направлениях, как «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач», и в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

«Вы — будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам», — поздравил участников от имени полпреда Президента РФ в ПФО его помощник Владимир Колчин.

Фото пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО