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Ру Тат
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6 мая 2021  23:40

Татарстанские школьники заняли третье место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

Татарстанские школьники заняли третье место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО
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Команда Татарстана стала третьей по итогам заключительного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, который проходил в Перми. Представители республики также стали третьими в направлении «Программирование», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
На первом месте в общем зачете оказалась команда Самарской области, вторую строчку заняли представители Саратовской области. 
В общей сложности участниками турнира стали 170 учащихся 8 — 11-х классов. Они боролись за победу в таких направлениях, как «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач», и в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
«Вы — будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам», — поздравил участников от имени полпреда Президента РФ в ПФО его помощник Владимир Колчин.

 

Фото пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО

интеллектуальная олимпиада пфо
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