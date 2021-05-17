Татарстанские школьники вышли в финал IX Национального чемпионата WorldSkills Russia

Финалистами IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Лазерные технологии» и «Проектирование нейроинтерфейсов» стали воспитанники детского технопарка «Кванториум» из Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«По компетенции „Лазерные технологии“ медаль за профессионализм среди юниоров (14–16 лет) взял Алир Латыпов, а бронзовую медаль среди взрослых участников (17–21 лет) завоевал Данил Цуканов. В ходе конкурсных испытаний ребята создали лазерную резку и гравировку приборной панели, маркировку различных изделий из разных материалов, цветную гравировку фотоизображения, а также изготовили штамп и куб из прозрачного материала с разработкой механизма открывания крышки», — сказано в сообщении.

По компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов» Константин Палачев и Булат Муллахметов завоевали серебро. В ходе соревнований они выполнили сборку и настройку кибернетического протеза руки, провели исследование электробиосигналов оператора, а также подключили к руке нейроинтерфейс, позволяющий выполнять различные жесты по сигналам от нервной системы.