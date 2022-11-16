Татарстанские школьники смогут проверить знания ПДД в онлайн-конкурсе

Интерактивный конкурс на знание правил дорожного движения для учащихся 7-11 классов запущен в приложении «Я – школьник», сообщает Минобразования Татарстана.

Ребятам предлагают пройти увлекательный квест-сериал. Ученики смогут управлять своим героем и набирать баллы.

Конкур продлиться с 15 ноября по 25 декабря. Победителей ждут отличные подарки – смартфоны, умные станции, обучающие онлайн-курсы и так далее.

Подробности по ссылке - https://ya-shkolnik.tatar.ru/konkurs_bdd.