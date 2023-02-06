Татарстанские школьники смогут присоединиться к онлайн-акции «Широкая Масленица»

Татарстанские школьники смогут приобщиться к празднованию Масленицы, став участником всероссийской онлайн-акции. Об этом сообщает Минкультуры РФ на своей странице во «ВКонтакте».

Так, «Широкая Масленица», ставшая частью проекта «Культура для школьников», пройдет с 20 по 26 февраля. Организаторы подготовили онлайн-игры, викторины и мастер-классы для школьников, а ведущие фольклорные коллективы со всей страны сняли ролики о каждом дне празднования, их можно будет увидеть на портале культурадляшкольников.рф.

Школьники смогут принять участие в творческом конкурсе, в котором жюри выберут десять победителей в каждой категории. Нужно будет создать работы по трем номинациям («Масленичная песня», «Масленичная кукла-чучело» и «Устное творчество») и разместить видео с готовым проектом во «ВКонтакте», не забыв хештег #масленицакдш.