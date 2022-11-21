Татарстанские школьники смогут бесплатно освоить Python, Java и C++

В России действуют двухлетние бесплатные курсу по программированию для школьников «Код будущего». Присоединиться к ним могут учащиеся 8 — 11-х классов, сообщает портал объясняем .рф.

Обучение проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». На курсах школьники могут выбрать языки программирования Python, Java, C++ или C#.

Заявки для участия в курсах, а также более подробная информация доступны на федеральном портале госуслуг.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.