Татарстанские школьники смогут бесплатно изучить Python и создать свои IT-проекты

Фото предоставлено создателями платформы

Школьники Татарстана смогут бесплатно освоить языки программирования в рамках федерального проекта «Код будущего» национальной программы «Экономика данных». Уже более 200 учеников 8-11 классов подали заявки на участие.

Занятия проходят онлайн на платформе «Учи.Дома» или очно в партнерских образовательных организациях. Гибкий график позволяет совмещать курсы с основной учебой. За успешное прохождение модулей школьники получают официальные сертификаты, которые дают дополнительное преимущество при поступлении в вузы.

Участникам предлагается изучить язык Python на разных уровнях сложности – от начального до среднего. В процессе они создадут собственную игру, веб-приложение или Телеграм-бота.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку на сайте «Код будущего» и заполнить анкету на портале «Госуслуги», выбрав провайдера, формат обучения и программу.