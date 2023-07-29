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Общество 29 июля 2023 09:24

Школьники Татарстана побили прошлогодний рекорд по сбору старых батареек

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Школьники Татарстана побили прошлогодний рекорд по сбору старых батареек
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

За первую половину этого года ученики школ и воспитанники детских садов Татарстана собрали 31 047 кг батареек для утилизации — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Все собранные батарейки были вывезены группой компаний „Мегаполисресурс“ на собственный завод по утилизации в город Челябинск», — рассказали в природоохранном ведомстве.

Министерство проводит акцию по сбору отработанных источников тока с 2019 года. Она направлена на привлечение детей и взрослых к участию в процессе раздельного сбора ТКО и повышение экограмотности населения. За время реализации экопросветительского проекта в республике собрали более 145 тонн батареек.

Сейчас в Татарстане работает 48 пунктов сбора. Все адреса можно узнать по ссылке.

#утилизация батареек
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