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Школьники Татарстана побили прошлогодний рекорд по сбору старых батареек
За первую половину этого года ученики школ и воспитанники детских садов Татарстана собрали 31 047 кг батареек для утилизации — это почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
«Все собранные батарейки были вывезены группой компаний „Мегаполисресурс“ на собственный завод по утилизации в город Челябинск», — рассказали в природоохранном ведомстве.
Министерство проводит акцию по сбору отработанных источников тока с 2019 года. Она направлена на привлечение детей и взрослых к участию в процессе раздельного сбора ТКО и повышение экограмотности населения. За время реализации экопросветительского проекта в республике собрали более 145 тонн батареек.
Сейчас в Татарстане работает 48 пунктов сбора. Все адреса можно узнать по ссылке.
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