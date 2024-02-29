Татарстанские школьники примут участие в детской программе Всемирного фестиваля молодежи

Четырнадцать школьников из Татарстана примут участие в специальной детской программе «Начнем будущее вместе» на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Участниками программы станут учащиеся из 78 стран в возрасте от 14 до 17 лет.

«На Всемирном фестивале молодежи в Сочи нашу республику представляют 14 школьников из разных районов. Мы рассчитываем, что по итогам работы детской программы „Начнем будущее вместе“ эти ребята станут лидерами школьных клубов дипломатии», — пояснил помощник Раиса РТ и руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Кроме того, молодежный функционер отметил, что в течение всего учебного года школьники через телемосты будут знакомиться с культурой и традициями разных стран, а в летнее время — вместе участвовать в международных лагерях «Движения первых». Первая смена подобного лагеря состоялась в прошлом году в Иннополисе. На ней собралось около 200 детей и подростков из разных регионов России и еще из десяти стран: Бразилии, Венесуэлы, ЮАР, Индонезии, Алжира, Малайзии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

«Многие ребята, которые были в лагере „Друзья“ участниками и вожатыми, как раз едут в Сочи на Всероссийский фестиваль молодежи. Мы надеемся, что это даст импульс к развитию трека „Дипломатия и международные отношения“ не только в республике, но и в масштабах всей страны и мира», — подчеркнул Тимур Сулейманов.

Заявки на участие подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 участников. От России к детской программе присоединятся 500 школьников и студентов ссузов изо всех регионов страны.

Завершится детская программа 6 марта. В каждой лаборатории и мастерской участники создадут более 100 продуктов, которые презентуют на фестивале проектов. Все идеи и инициативы станут наследием мероприятия. После завершения программы 100 школьников останутся на профильную смену Образовательного центра «Сириус» «Глобальные большие вызовы» для работы над научными проектами.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. С 1 по 7 марта масштабное молодежное мероприятие объединит более 15 тыс. участников из разных стран в возрасте от 14 до 35 лет.