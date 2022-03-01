Татарстанские школьники приглашаются на олимпиаду по финансовой грамотности

Школьники Татарстана могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан.

Задания олимпиады позволят ученикам 1-9-х классов научиться распознавать приемы и уловки мошенников, планировать свой бюджет и безопасно использовать банковскую карту. Кроме того, часть заданий посвящены предпринимательской деятельности и бережному отношению к природе как части культуры потребления.

Олимпиада пройдет на платформе Учи.ру с 1 по 31 марта. Участники и победители получат сертификаты и грамоты, которые будут высланы им в личный кабинет.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.