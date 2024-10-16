Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Сбер продолжает поддерживать проведение в Татарстане Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». В новом сезоне эксперты банка провели лекции в школах республики.

«Урок цифры» этого сезона познакомил школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они смогли освоить основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробовали развить навыки на практике с помощью игрового тренажера.

Школьники узнали, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом (AI) для решения различных задач в обучении, проектировании, творчестве, для поиска нужной информации и идей.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«"Уроки цифры" стали нашей осенней традицией. Общаясь со школьниками, мы видим, как ребята с интересом вовлекаются в диалог и задают много вопросов. Нам очень хочется донести до будущего поколения важность взаимодействия с ИИ, ведь оно открывает абсолютно новые горизонты. Начинать обучение необходимо с ранних лет, чтобы в дальнейшем формировать кадровый резерв в этой перспективной сфере, ведь с помощью ИИ сейчас делается порядка 80% открытий, а инвестиции в эту область за 5 лет выросли в 30 раз».