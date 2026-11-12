Татарстанские школьники поехали в Абу-Даби для развития молодежной дипломатии

Делегация Татарстана отправилась в Абу-Даби для участия в международном молодежном лагере «Друзья». Смена пройдет с 12 по 19 ноября 2026 года. Участники познакомятся со сверстниками из Объединенных Арабских Эмиратов и разработают инициативы для развития сотрудничества в сфере культуры, спорта, медиа, молодежной дипломатии, экологии и добровольчества, сообщают организаторы.

Проект реализуется Министерством по делам молодежи Республики Татарстан и региональным отделением «Движения первых» в РТ при поддержке Академии молодежной дипломатии и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». В состав делегации вошли 78 человек, включая школьников 14–17 лет из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Мензелинска, Бугульмы, Набережных Челнов, Мамадыша, Лаишево, Столбища, Старого Дрожжаного, Уруссу, Малой Шильны и Урмандеева, а также сопровождающих и организаторов.

Ребята показали высокие результаты в учебе, общественной работе и культурно-творческой деятельности, интересуются международными отношениями и уверенно владеют английским языком. Каждый прошел региональный конкурсный отбор и специальную подготовку к поездке.

Программа лагеря направлена на развитие сотрудничества между молодежью Татарстана и ОАЭ. Участников ждут лекции и интерактивные занятия, командные активности, творческие мастер-классы, встречи со сверстниками и представителями Эмиратов. Знакомство с традициями и культурным наследием России и ОАЭ поможет им лучше понять друг друга и найти общие интересы. В программу также включены посещения Гуманитарного университета имени Мухаммеда бен Заида, Фонда знаний Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и Русской школы в Абу-Даби.

Практическим результатом смены станут разработанные участниками инициативы в области культуры, спорта, медиа, молодежной дипломатии, экологии и добровольчества. Совместная проектная работа даст школьникам возможность применить новые знания, проявить лидерские качества и предложить идеи для дальнейшего сотрудничества Татарстана и ОАЭ.