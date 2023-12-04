Татарстанские школьники отправили посылки детям из Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанские школьники отправили посылки своим сверстникам из Лисичанска. Их собирали дети и подростки из разных населенных пунктов Ютазинского района. В каждой бандероли – сладости, продукты питания, памятные сувениры и письма.

Фото: © «Татар-информ»

Посылки для юных лисичан разгружены в одном из гуманитарных центров города и в ближайшие дни будут доставлены до адресатов.

Кроме подарков для школьников, Ютазинский район отправил в Лисичанск крупы и продукты питания.

Фото: © «Татар-информ»

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.