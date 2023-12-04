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Татарстанские школьники отправили посылки детям из Лисичанска
Татарстанские школьники отправили посылки своим сверстникам из Лисичанска. Их собирали дети и подростки из разных населенных пунктов Ютазинского района. В каждой бандероли – сладости, продукты питания, памятные сувениры и письма.
Посылки для юных лисичан разгружены в одном из гуманитарных центров города и в ближайшие дни будут доставлены до адресатов.
Кроме подарков для школьников, Ютазинский район отправил в Лисичанск крупы и продукты питания.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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