Татарстанские школьники написали 254 письма для защитников Отечества

Татарстанские десятиклассники — участники сборов по основам военной службы «Авангард» присоединились к акции «Письмо защитнику Отечества». Мероприятие прошло на базе республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной военной подготовки патриот, сообщает Минмолодежи РТ.

Школьники написали 254 письма, в которых выразили свою поддержку и благодарность военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Напомним, что акция «Письмо защитнику Отечества» завершится завтра, 15 февраля.