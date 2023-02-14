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Общество 14 февраля 2023 21:06

Татарстанские школьники написали 254 письма для защитников Отечества

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Татарстанские десятиклассники — участники сборов по основам военной службы «Авангард» присоединились к акции «Письмо защитнику Отечества». Мероприятие прошло на базе республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной военной подготовки патриот, сообщает Минмолодежи РТ.

Школьники написали 254 письма, в которых выразили свою поддержку и благодарность военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.

 

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Напомним, что акция «Письмо защитнику Отечества» завершится завтра, 15 февраля.

#письмо #военные
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