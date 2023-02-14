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Татарстанские школьники написали 254 письма для защитников Отечества
Татарстанские десятиклассники — участники сборов по основам военной службы «Авангард» присоединились к акции «Письмо защитнику Отечества». Мероприятие прошло на базе республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной военной подготовки патриот, сообщает Минмолодежи РТ.
Школьники написали 254 письма, в которых выразили свою поддержку и благодарность военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.
Напомним, что акция «Письмо защитнику Отечества» завершится завтра, 15 февраля.
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