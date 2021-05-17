Татарстанские школьники могут стать участниками экспедиции к берегам Новой Гвинеи

Школьники из Татарстана приглашаются к участию в конкурсе на лучший проект экспедиции к берегам Миклухо-Маклая (участок северо-восточного побережья острова Новая Гвинея). Победители вместе с учеными смогут отправиться в путешествие осенью этого года, сообщает пресс-служба фонда им. Н. Н. Миклухо-Маклая.

Мероприятие проводится в рамках всероссийского конкурса «Экспедиция трех веков», посвященного 175-летию со дня рождения путешественника.

Конкурсная работа может представлять собой лингвистическое, этнографическое, биологическое и другое исследование и должна быть представлена в виде эссе. Заявку с вариантом научно-исследовательской работы нужно отправить по ссылке. Участнику нужно обосновать цель экскурсии, определить место ее проведения, состав, экипировку экипажа и указать возможные результаты.

Результаты конкурса станут известны 17 июля, авторы самых интересных работ смогут отправиться в экспедицию вместе с учеными. Так, следующая экспедиция к берегам Маклая должна начаться в конце сентября 2021 года.