Татарстанские школьники могут присоединиться к «Культурному марафону»

В России стартовал очередной «Культурный марафон» в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», в котором могут принять участие как школьники, так и их родители и все желающие.

В этом году темой стала русская классическая культура: литература, музыка и живопись. Цель — дать возможность участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

Проект будет идти до декабря. На сайте https://education.yandex.ru/culture будут появляться интерактивные задания

и видеолекции, проходить конкурсы. На сегодня уже доступен специальный проект про русского классика Александра Пушкина: из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, каковы самые частотные слова в языке поэта.

«„Культурный марафон“ должен помочь ребятам расширить кругозор, раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более увлекательной. Наша цель — не проверять знания, а давать новые», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Марафон завершится тематическим тестом для школьников, для участия в проекте надо зарегистрироваться на сайте.