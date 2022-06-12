Татарстанские школьники смогут пройти онлайн-квест «Традиции народов России»

Татарстанские школьники смогут узнать о разных народах, их языках и традициях во время образовательного онлайн-квеста «Традиции народов России». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В развлекательной форме и интерактивном формате ребята получат общее представление о культуре и удивительных традициях народов России», – отмечают в ведомстве.

Тест включает вопросы о быте разных народов, местных праздниках и уникальных произведениях искусства – от стихов до танцев.

Акция, подготовленная Минкультуры России вместе с онлайн-школой «Фоксфорд», приурочена к Году культурного наследия народов РФ. Все участники смогут получить доступ к бесплатным онлайн-занятиям от онлайн-школы «Фоксфорд», а тот, кто поделится результатами на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #вдобрыхтрадициях, станет участником розыгрыша, итоги которого будут объявлены 3 сентября. Приз – игровой набор от проекта «Культура для школьников».