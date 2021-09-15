Татарстанские школьники могут принять участие в «Финатлоне для старшеклассников»

Татарстанских учащихся приглашают принять участие в ХVII Всероссийской олимпиаде по финграмотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Заявочная кампания продлится до 1 декабря 2021 года.

Побороться за победу в «финатлоне» могут ученики 8-11-х классов средних школ, а также студенты средне-специальных учебных заведений. Участие бесплатное, сообщают организаторы.

«Финатлон для старшеклассников» включен в перечень олимпиад Минобрнауки России на 2021-2022 учебный год. Победа дает льготы при поступлении в российские вузы по финансовым и экономическим специальностям.

Регистрация проходит на сайте. Там же школьники могут найти методические материалы по темам олимпиады, электронную библиотеку и ознакомиться с работами победителей и призеров прошлых лет.