Татарстанские школьники могут поучаствовать в акции по сбору макулатуры #БумБатл

Акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдет с 5 по 20 декабря во всех регионах страны. К участию в ней школьников Татарстана приглашает Минэкологии РТ.

«В основе #БумБатл не только соревнование, кто больше сдаст бумажного сырья, но и запуск челленджа в соцсетях. Победитель получит возможность лично пообщаться с кумиром, которого определяют сами школьники, отмечая его аккаунт», — сказано в сообщении ведомства.

Для участия необходимо собрать макулатуру, выложить пост в соцсетях с хештегами #БумБатл, #нацпроектэкология, отметить аккаунт кумира и подать заявку на участие на сайте акции. Акция проводится второй раз в поддержку национального проекта «Экология». В прошлом году в мероприятии приняли участие более 385 тыс. школьников из 67 регионов России. Ребята за две недели собрали более 600 тонн макулатуры.

Национальный проект «Экология» входит в число 14 нацпроектов, утвержденных указом Президента РФ Владимира Путина. Цель — улучшить экологическую обстановку в России и создать комфортные условия для жизни в стране. Работа по нацпроекту ведется по пяти направлениям: утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов и повышение качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита природы и животных, внедрение наилучших природоохранных технологий.