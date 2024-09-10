Татарстанские школьники будут изучать основы информбезопасности

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Учебное пособие для школьников по информационной безопасности презентовали на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week. Оно в том числе поспособствует формированию у подростков цифровой грамотности и кибергигиены. Рассчитан учебник на учеников 10-11 классов и соответствует требованиям ФГОС.

«Текущий год – Год научно-технологического развития Республики Татарстан. Естественно, республика сделала многое, чтобы стать третьей столицей в России, по многим признакам она таковой и является. Теперь осталось обеспечить стабильность нашего развития <...> Если мы не будем заниматься развитием направления информационной безопасности, наши усилия могут быть тщетны», — сказал вице-президент Академии наук Республики Татарстан Айрат Хасьянов.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В работе над составлением учебного пособия принимали участие эксперты отрасли: члены Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), специалисты Центрального банка России и другие.

На первом этапе с пособием будут работать во время внеурочной деятельности, его уже можно скачать с сайта издательства. В дальнейшем его могут интегрировать в уроки информатики, ОБЖ или «Разговоры о важном».

Говоря о необходимости создания учебного пособия, председатель правления АРСИБ Виктор Минин напомнил, что подросткам достаточно легко внушить нужную информацию. Этим часто пользуются различные опасные структуры. Например, около 70 тысяч детей состоят в сообществах, посвященных школьному террору.

«Если мы говорим про молодежь, то это особая категория, связанная с тем, что пока не сформировано до конца критическое мышление, не усвоены до конца все те ценности, которые существуют. Соответственно, именно на этом этапе, начиная с пубертатного периода, где-то с 12-13 и до 21 года, можно так или иначе влиять на этот процесс и, что называется, переформатировать», — подчеркнул он.