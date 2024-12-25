Татарстанские синхронистки взяли четыре золота турнира «Кубок Федерации»

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В Москве на базе Олимпийского центра синхронного плавания прошли международные профессиональные соревнования по синхронному плаванию «Кубок Федерации». По итогам турнира воспитанницы татарстанской школы синхронного плавания Татьяны Покровской взяли четыре золота. Агния Тулупова завоевала две золотые награды (техническая и акробатическая группа), а Александра Кленина — еще две (техническая и произвольная группа).

«Этот год для воспитанниц казанской школы Покровской оказался поистине золотым. Они стали неоднократными чемпионками России. Завоевали четыре золотые медали Игр БРИКС. Ну и четыре золота международного турнира „Кубок Федерации“ на призы Федерации синхронного плавания России», — прокомментировала победу татарстанских синхронисток журналисту «Татар-информа» заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от РТ Ольга Павлова.

«И я верю, что это еще не предел. Тем более что решение по допуску к будущему чемпионату мира, который из Казани перенесли в Сингапур, уже принято. И обе татарстанские спортсменки вошли в основной состав сборной России», — добавила собеседница агентства.