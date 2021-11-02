Татарстанские синхронистки вызваны на тренировочные мероприятия сборной России

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Три татарстанские синхронистки, воспитанницы казанской школы синхронного плавания имени Татьяны Покровской (работающей на базе училища олимпийского резерва), вызваны на тренировочные мероприятия сборной России, которые пройдут на базе тренировочного центра «Озеро Круглое».

Виоллета Трошина и Ника Сафонова будут проходить просмотр, а Агния Тулупова приступит к тренировкам в основном составе национальной сборной. Помимо спортсменов, на этих сборах будет проходить стажировку тренер школы Покровской Зухра Мавляветдинова.

«Всё это соответствует концепции развития школы Татьяны Покровской. Потому что изначально данная школа создавалась не только для воспитания спортсменов высшей квалификации, но и для профессионального роста молодых тренеров», — пояснила заслуженный тренер России, председатель попечительского совета Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова.

Фото: © Федерация синхронного плавания РТ

По словам Павловой, новый подход к преподаванию, инновационные методики подготовки спортсменов и тренерского состава являются составляющей образовательного модуля школы Покровской.

«Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, школа продолжает развиваться. По итогам этих сборов спортсмены и тренер получат серьезный опыт и вернутся в Татарстан с новыми знаниями и мотивацией», — заключила Ольга Павлова.