Более 14 тыс. сельских женщин из РТ получили выплаты при рождении детей

Более 14 тыс. сельских женщин из Татарстана получили единовременные выплаты при рождении детей. Уникальная демографическая мера реализуется в республике благодаря региональному проекту «Поддержка семьи» с 2018 года, сообщила сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На прошлой неделе, когда Татьяна Голикова (зампредседателя Правительства России – прим. Т-и) презентовала национальный проект «Семья», нашу татарстанскую меру привели в пример. Мы ее предоставляем без учета доходов и имущества. Учитывается только возраст женщин», - рассказала она.

Жительницы сел из Татарстана в возрасте до 25 лет при рождении первенца получают единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. При рождении третьего и последующих детей женщины в возрасте до 29 лет получают по 100 тыс. рублей.

«Основная доля многодетных мам живут в селах, эта мера ориентирована на их поддержку», - подчеркнула Зарипова.

С начала 2025 года 250 женщин получили региональную меру поддержки.