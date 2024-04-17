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Татарстанские самозанятые смогут принять участие в ярмарке в казанском ТЦ
Татарстанские самозанятые могут принять участие в ярмарке в одном из казанских торговых центров. Мероприятие состоится с 26 по 28 апреля, уточнили в Министерстве экономики республики.
Прием заявок проводится на Цифровой платформе МСП.РФ. Участие в ярмарке будет бесплатным. В министерстве объяснили, что представить свою продукцию на площадке смогут только самозанятые, которые работают в Татарстане.
Ярмарка организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На весенней ярмарке 64 самозанятым республики удалось продать продукцию на 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе министерства.
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