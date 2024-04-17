Татарстанские самозанятые смогут принять участие в ярмарке в казанском ТЦ

Татарстанские самозанятые могут принять участие в ярмарке в одном из казанских торговых центров. Мероприятие состоится с 26 по 28 апреля, уточнили в Министерстве экономики республики.

Прием заявок проводится на Цифровой платформе МСП.РФ. Участие в ярмарке будет бесплатным. В министерстве объяснили, что представить свою продукцию на площадке смогут только самозанятые, которые работают в Татарстане.

Ярмарка организована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». На весенней ярмарке 64 самозанятым республики удалось продать продукцию на 1 млн рублей, рассказали в пресс-службе министерства.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.