Татарстанские самозанятые получат уроки по кондитерскому искусству

Кулинарный мастер-класс для самозанятых, которые занимаются кулинарным искусством, организуют подведомственный Министерству экономики РТ Фонд поддержки предпринимательства и региональный центр «Мой Бизнес».

Основной темой события, которое состоится 14 октября, станет приготовление эксклюзивных десертов интересных форм. Организаторы считают, что знания, полученные самозанятыми во время такого обучения, позволят им выйти на новый уровень в своей деятельности. К тому же Минэкономики РТ готово оказать самозанятым и финансовую помощь.

«Это, например, льготные микрозаймы с низкими ставками и организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и выход на маркетплейсы. Такие меры актуальны именно для кондитеров, ведь это хороший канал для продвижения и рекламы своих товаров. Заявки на различные меры поддержки можно подать через МФЦ для бизнеса или через региональных представителей ФПП РТ», – рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Линара Бурханова.

Для участия в очном мастер-классе необходимо быть самозанятым (сейчас в республике их 149,8 тыс.) и зарегистрироваться по ссылке. После этого Фонд поддержки предпринимательства РТ свяжется с каждым для подтверждения участия в очном мероприятии.

Мастер-класс проведет Мария Петрова, шеф-кондитер, преподаватель кондитерского искусства основательница кондитерской студии «Мари Мадлен», организатор кондитерских курсов.

Мастер-классы для самозанятых проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.