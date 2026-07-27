Татарстанские регбисты завоевали две бронзы на домашнем Кубке России

Фото: РСОО "Федерация регби Татарстана"

В Казани завершился Кубок России по пляжному регби. Турнир, прошедший 25 и 26 июля на стадионе Центра подготовки «Динамо», принес Республике Татарстан сразу две бронзовые награды — в мужском и женском зачетах.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды страны. Татарстан был представлен пятью коллективами, и два из них сумели подняться на пьедестал.

Женская часть сборной Республики Татарстан завоевала бронзу, уступив в борьбе за золото лишь краснодарскому «Соколу» и «Ростову-ДГТУ». В активе татарстанских спортсменок — победа над сборной Дагестана и казанской «Энергией». Лучшим игроком команды признана Каролина Наговицына.

У мужчин бронзовые награды достались казанской «Энергии». Команда показала стабильную игру на всех этапах соревнований и заслуженно заняла третье место. Лучшим игроком в составе стал Амир Альметов.

Организаторами турнира выступили Федерация регби Республики Татарстан, Министерство спорта РТ и Федерация регби России.