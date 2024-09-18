Татарстанские ребята покоряют Всероссийский чемпионат высоких технологий

Министр просвещения России Сергей Кравцов дал старт финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. В соревнованиях примут участие 137 конкурсантов, включая участников из зарубежных стран.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, сборная РТ из 14 участников принимает участие в 12 компетенциях. Это, по сути, самые востребованные на рынке направления инновационных профессий: агроботы, оптоэлектроника, разработчик мобильных игр, системы умного дома, искусственный интеллект и цифровые возможности для бизнеса.

«Мероприятие собрало более 3 тыс. участников из 80 российских регионов и 16 зарубежных стран. Партнерами мероприятия стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий – важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал Президент России Владимир Путин. В условиях новых вызовов есть задача – внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах. Для этого в рамках федерального проекта «Профессионалитет» мы готовим квалифицированные кадры. Решения и проекты, предложенные участниками чемпионата, также работают на достижение технологического лидерства нашей страны – национальной цели, поставленной главой государства», – подчеркнул зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что этот чемпионат стал для участников возможностью посоревноваться в компетенциях в сфере инновационных технологий, а для потенциальных работодателей – шансом найти перспективных молодых специалистов.

«Уверен, Чемпионат высоких технологий и дальше будет важной площадкой для развития отечественных цифровых решений», – сказал в завершении Чернышенко.

В рамках чемпионата будут проходить мастер-классы и лекции, в том числе участники могут ознакомиться с Всероссийским профориентационным проектом «Билет в будущее» и познакомятся с бесплатной госплатформой bvbinfo.ru — уникальной разработкой российских IT-специалистов.