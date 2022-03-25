Татарстанские работодатели могут получить субсидии за трудоустройство молодежи

В 2022 году в соответствии с постановлением Кабмина России работодатели из Татарстана получат субсидии за трудоустройство молодежи. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. управляющего Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров.

«Речь идет о трудоустройстве граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей, испытывающие проблемы при трудоустройстве. Порядок получения субсидий в 2022 году идентичен порядку в прошлом году», – сообщил он.

Работодатель не ранее чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный молодой человек приступил к исполнению трудовых обязанностей, но не позднее 15 декабря текущего финансового года, должен направить в фонд заявление о включении его в соответствующий реестр. После проверки и идентификации представленных сведений рассчитывается субсидия. Она будет перечислена в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления. Работодатель может воспользоваться правом на получение субсидии за одного трудоустроенного человека однократно.