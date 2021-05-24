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Ру Тат
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24 мая 2021  14:05
Дмитрий Киселев

Татарстанские пулевики впервые выиграли золотые медали первенства Европы

Татарстанские пулевики впервые выиграли золотые медали первенства Европы
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Татарстанские спортсмены Евгений Потапов и Айгуль Хабибуллина, выступая в составе сборных команд России по пулевой и стендовой стрельбе, впервые выиграли золотые медали первенства Европы в командном упражнении пневматическая винтовка 10 метров среди юниоров и девушек.

В финале россияне обыграли испанцев, юниоры со счетом 16:14, а девушки –17:3.

Золото – это вторая медаль на первенстве Европы как для Евгения Потапова, так и для Айгуль Хабибуллиной. До этого спортсмены поднимались на третью ступень пьедестала почета в упражнении пневматическая винтовка пара смешанная.

 

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