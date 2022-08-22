news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
22 августа 2022  16:58

Татарстанские прыгуны в воду выиграли серебро и бронзу «Спартакиады сильнейших»

news_top_970_100

Спортсмены казанского «Синтеза» выиграли две медали соревнований Всероссийской Спартакиады по прыжкам в воду. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 

Серебряным призером мужского турнира в прыжках с 3-метрового трамплина стал участник Олимпийских Игр-2020 Никита Шлейхер. По итогам финального этапа он набрал 468,85 балла, почти 18 уступив чемпиону Евгению Кузнецову (486,70).

Бронзу с большим отставанием выиграл одноклубник Шлейхера Александр Белевцев (426,05).

В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены субъектов Российской Федерации.

Помимо Шлейхера и Белевцева, цвета сборной Республики Татарстан защищают Карина Шкляр и Мария Полякова.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100