Татарстанские прыгуны в воду выиграли серебро и бронзу «Спартакиады сильнейших»

Спортсмены казанского «Синтеза» выиграли две медали соревнований Всероссийской Спартакиады по прыжкам в воду. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Серебряным призером мужского турнира в прыжках с 3-метрового трамплина стал участник Олимпийских Игр-2020 Никита Шлейхер. По итогам финального этапа он набрал 468,85 балла, почти 18 уступив чемпиону Евгению Кузнецову (486,70).

Бронзу с большим отставанием выиграл одноклубник Шлейхера Александр Белевцев (426,05).

В соревнованиях принимают участие ведущие спортсмены субъектов Российской Федерации.

Помимо Шлейхера и Белевцева, цвета сборной Республики Татарстан защищают Карина Шкляр и Мария Полякова.