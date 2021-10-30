Татарстанские программы по строительству социально-культурных объектов выполнены на 87%

В Татарстане в завершающую стадию вошли республиканские программы строительства социально-культурных объектов, жилищного строительства и национальных проектов. Общий объем выполнения 17 республиканских программ составляет 87%. Об этом доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Президента республики.

Три программы на 182 млн рублей, куда входят 78 объектов, уже завершены. Так, на этой неделе завершились строительные работы блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения. Всего построено 16 объектов.

Также среди выполненных — программы по обеспечению молодых семей жильем и строительству зданий исполкомов советов поселений.

Всего суммарная сметная стоимость всех республиканских программ составляет 8 млрд 678 млн рублей.

Совещание в Доме Правительства РТ провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.