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Ру Тат
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Строительство
30 октября 2021  11:58

Татарстанские программы по строительству социально-культурных объектов выполнены на 87%

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В Татарстане в завершающую стадию вошли республиканские программы строительства социально-культурных объектов, жилищного строительства и национальных проектов. Общий объем выполнения 17 республиканских программ составляет 87%. Об этом доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Президента республики. 

Три программы на 182 млн рублей, куда входят 78 объектов, уже завершены. Так, на этой неделе завершились строительные работы блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения. Всего построено 16 объектов.

Также среди выполненных — программы по обеспечению молодых семей жильем и строительству зданий исполкомов советов поселений. 

Всего суммарная сметная стоимость всех республиканских программ составляет 8 млрд 678 млн рублей. 

Совещание в Доме Правительства РТ провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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