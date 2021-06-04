Татарстанские призывники отправились на службу в Воздушно-космические силы РФ

Сегодня из Казани, со сборного пункта «Патриот», на службу в Воздушно-космические силы РФ отправились около 40 призывников. Проходить службу молодые люди будут в Пермском крае.

С напутственной речью к призывникам обратился Военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин. «Солдатская служба нелегкая, но она очень почетна и ответственна. Я всегда считал и считаю, что мужчины должны высоко нести свое предназначение в любой жизненной ситуации, оставаться верными долгу, присяге, Отечеству. Надев военную форму, гордитесь ею. Не посрамите честь мундира. Помните самые дорогие сердцу слова: Родина. Дружба. Братство», — сказал он.

Благословили будущих солдат на службу протоиерей Виталий Тимофеев и специалист Духовного управления мусульман РТ Тимур Гали хазрат Юлдашев. Протоиерей отец Виталий передал призывникам благословение на службу митрополита Кирилла Казанского. Тимур Гали хазрат Юлдашев отметил: «У нас многонациональная, многоконфессиональная страна, республика и Родина у нас одна. Поэтому цель у нас тоже должна быть одна — сохранить мир и спокойствие нашей Родины».

В текущий призыв из Татарстана будут призваны более 3 тысяч новобранцев. На сегодняшний день в места военной службы направлено 600 человек со всей республики, 400 из них имеют высшее или среднее профессиональное образование. Как сообщил журналистам военный комиссар РТ Сергей Погодин, призыв планируют завершить до 10-11 июля с соблюдением всех мер безопасности.

«Призыв проходит в сложнейших условиях борьбы с пандемией. У нас очень серьезно к этому относятся и понимают, что один заболевший может принести большую беду», — отметил генерал-майор.

Прибывшие молодые люди в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Призывники, находящиеся на сборном пункте, обеспечиваются одноразовыми медицинскими масками каждые 2-3 часа.

На территории «Патриота» оборудованы специальные палатки, где новоиспеченные солдаты ожидают результатов тестирования. Во всех помещениях регулярно проводится дезинфекционная обработка.

Перевозка призывников осуществляется в отдельном изолированном пассажирском вагоне. После прибытия к месту службы всех новобранцев ожидает двухнедельный карантин, а уже после — прохождение начальной военной подготовки.

Отвечая на вопрос о том, были ли выявлены заражения коронавирусом, генерал-майор сообщил, что ни одного подобного случая не было, а вакцинация в месте прохождения службы для всех солдат является добровольной.

Генерал-майор также добавил, что руководство Республики Татарстан и Военный комиссариат уверены, что все призывники с достоинством и честью исполнят свой воинский долг, будут честными, верными друзьями друг для друга и гордостью для своих близких.

Фотографии: Михаил Захаров