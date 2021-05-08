Татарстанские приставы поздравили с наступающим Днем Победы трех тружеников тыла 

Накануне Дня Победы сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов навестили тружеников тыла Сагиммуллу Шагидуллина, Николая Карасева и Антонину Акулинину. Всех троих поздравили с наступающим праздником, а также вручили подарки, сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

Салимулле Шагидуллину в этом году исполнится 95, при этом 26 лет он посвятил работе в системе юстиции. Труженик тыла рассказал, что он исполнял обязанности судебного исполнителя и розыскника в Нурлатской зоне, в состав которой входили 46 деревень. В среднем за год на исполнении здесь находилось 800 производств.



«Всякое бывало, но работу свою любил и не жалел сил и времени, чтобы решение было исполнено должным образом. Во всем должен быть порядок. Было интересно жить, — считает он. — Некоторые люди почтенного возраста жалуются, что им скучно жить. А мне не скучно. Хочется увидеть, как сложится жизнь детей, внуков, правнуков».

Несмотря на почтенный возраст, Салимулла Шагидуллин занимается хозяйством — засевает огород и ухаживает за ним, в доме у него всегда чистота и порядок.

В Спасском районе судебные приставы посетили своих земляков — тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны Николая Карасева и Антонину Акулинину.



Когда началась война, Антонине Акулининой исполнилось 12 лет. В первые же дни на фронт ушел отец, который уже не вернулся домой. Девушке же пришлось рано научиться косить, вязать снопы, чтобы помочь семье. Женщина вспоминает, что особенно трудно было зимой, когда не хватало не только еды, но и теплых вещей. Однако о тех годах у нее остались и светлые воспоминания: о том как по вечерам вместе с бабушкой вязали носки и варежки для отправки на фронт.

Судебные приставы выразили труженикам тыла благодарность за самоотверженный труд и вклад в Победу и пожелали им крепкого здоровья.

Фото пресс-службы УФССП по РТ