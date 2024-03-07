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Татарстанские предприятия могут получить гранты до 250 млн рублей на импортозамещение
По программе «доращивания» Центра поддержки инжиниринга и инноваций технологические компании с выручкой свыше 300 млн рублей могут получить грант до 250 млн рублей для реализацию проектов по выпуску компонентов и комплектующих для отечественных корпораций, в том числе в целях импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Благодаря поддержке компании могут увеличить объемы производства и стать поставщиком крупного предприятия. В результате грантового комитета, состоявшегося 27 февраля, грант получат еще три татарстанские организации за следующие проекты:
- «Производство автокомпонентов для автосборочных предприятий в рамках программы по импортозамещению» для нужд КАМАЗа;
- «Производство зарядно-выпрямительных устройств для систем оперативного постоянного тока с увеличенным КПД» для ПАО «РОССЕТИ»;
- «Высоковольтная кабельная арматура штекерного типа для кабельных линий 110 кв» для АО «ТАТЭНЕРГО».
Татарстан занимает второе место по стране после Москвы по объему суммы привлеченной в рамках грантовой программы (свыше 1 млрд рублей).
Прием заявок на участие в программе продолжится до 1 августа 2024 года, подробнее о ней можно узнать на сайте центра https://inno-sc.ru/grants/.
Реализация меры поддержки соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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