Татарстанские предприятия могут получить гранты до 250 млн рублей на импортозамещение

По программе «доращивания» Центра поддержки инжиниринга и инноваций технологические компании с выручкой свыше 300 млн рублей могут получить грант до 250 млн рублей для реализацию проектов по выпуску компонентов и комплектующих для отечественных корпораций, в том числе в целях импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Благодаря поддержке компании могут увеличить объемы производства и стать поставщиком крупного предприятия. В результате грантового комитета, состоявшегося 27 февраля, грант получат еще три татарстанские организации за следующие проекты:

«Производство автокомпонентов для автосборочных предприятий в рамках программы по импортозамещению» для нужд КАМАЗа;

«Производство зарядно-выпрямительных устройств для систем оперативного постоянного тока с увеличенным КПД» для ПАО «РОССЕТИ»;

«Высоковольтная кабельная арматура штекерного типа для кабельных линий 110 кв» для АО «ТАТЭНЕРГО».

Татарстан занимает второе место по стране после Москвы по объему суммы привлеченной в рамках грантовой программы (свыше 1 млрд рублей).

Прием заявок на участие в программе продолжится до 1 августа 2024 года, подробнее о ней можно узнать на сайте центра https://inno-sc.ru/grants/.

Реализация меры поддержки соответствует целям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.