Татарстанские предприниматели узнают, как строить продажи при росте цен

Тренинг «Как поднять цены и сохранить клиента?» организует в среду, 27 октября, центр «Мой бизнес» подведомственного Минэкономики Татарстана Фонда поддержки предпринимательства РТ. Образовательный мастер-класс по комплексу маркетинговых, управленческих мероприятий и работающих ценовых аргументов проведет известный бизнес-тренер Борис Жалило, сообщает пресс-служба министерства.

Успешный катализатор и системный архитектор развития бизнеса, автор, спикер и консультант поделится на тренинге проверенными методиками для В2В, В2С и В2В2С моделей бизнеса.

Программа мастер-класса включает маркетинговые инструменты для повышения цены на услугу без потери клиента. На занятиях будут рассмотрены ценовые стратегии работы с клиентской базой, варианты временных акций и рентабельного скидочного стимулирования, методы для подготовки персонала к повышению цен.

Тренинг предполагает разборы клиентских ситуаций, рассмотрение способов преодоления конфликтов и работающих техник продаж при повышении цены, а также практикум по отработке ответов на ценовые возражения клиента и откладывания.

Мероприятие пройдет в 10.00 в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, д. 28) с одновременной онлайн-трансляцией на YouTube-канале ФПП РТ.

Организаторы обращают внимание, что для участия в бесплатном мастер-классе необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономики РТ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Последний, как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.