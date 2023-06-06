Татарстанские предприниматели смогут принять участие в «Экспортном форсаже»

Предпринимателей Татарстана приглашают принять участие в акселерационной программе развития экспортного потенциала «Экспортный форсаж». Об этом передает пресс-служба Минэкономики РТ.

В программу вошли 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей, позволяющих участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта, а также 2-недельные межмодульные периоды, в ходе которых предприятия получат консультации и меры поддержки, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана.

Участие для татарстанских предпринимателей бесплатное, однако количество мест ограничено. Заявки принимаются до 30 июня: необходимо пройти регистрацию на цифровой платформе МСП.РФ.

Обучение реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.