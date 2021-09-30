Татарстанские предприниматели примут участие в конкурсе социальных проектов

Участниками VII Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, и представители некоммерческих организаций, чьи проекты направлены на решение социальных проблем общества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Этот конкурс проводится с 2015 года, а с 2019 года он входит в число флагманских проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Для участников предусмотрены несколько номинаций. Среди них — поддержка и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социальное обслуживание, социальный туризм, дополнительное образование и воспитание детей, здоровый образ жизни, разработка технических средств реабилитации и IT-технологий, поддержка инвалидов и пожилых людей.

Конкурс, который направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик, ориентированных на достижение общественно полезных целей, предусматривает два этапа. Сначала предстоит пройти региональный, заявки на который принимаются до 29 октября 2021 года.

Для успешного оформления заявки на конкурс следует предварительно пройти экспертизу в Центре инноваций социальной сферы подведомственного Министерству экономики РТ Фонда поддержки предпринимательства.

Инициатором Всероссийского конкурса выступает Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: https://konkurs.sprgsu.ru/.

Региональный представитель конкурса – руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Фонда поддержки предпринимательства РТ Антон Дыганов. Телефон: +7 (903) 342-02-39, электронный адрес: adg1981@mail.ru.