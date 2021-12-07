Татарстанские предприниматели приглашаются на онлайн-зачет по финансовой грамотности

В Татарстане, как и по всей России, с 30 ноября по 16 декабря 2021 года проходит ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности, на котором представители предпринимательского сообщества могут проверить свои знания и получить персональные рекомендации, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по Республике Татарстан.

Для представителей малого и среднего бизнеса разработано отдельное тестирование, в котором они могут поучаствовать до 13 декабря. Вопросы посвящены различным инструментам финансирования и мерам поддержки от государства. Зачет поможет выявить свои слабые места и получить материалы для повышения финансовой грамотности.

Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый уровень рассчитан для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

Тестирование состоит из 30 вопросов. При правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в социальных сетях. Количество попыток на прохождение зачета не ограничено, на каждую часть дается один час.

Помимо этого, дополнительно проходит опрос субъектов малого и среднего предпринимательства относительно востребованности финансовых услуг и удовлетворенности ими.

Принять участие можно индивидуально или в составе команды. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив.