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Татарстанские предприниматели по нацпроекту получили 83 млрд рублей поддержки в 2022 году
В прошлом году татарстанский малый и средний бизнес получил более 83 млрд рублей поддержки. Из них 29,3 млрд рублей направлено сельхозтоваропроизводителям, 21,6 млрд — на инвестиционные цели и более 2 млрд — на поддержку занятости, сообщает Минэкономики Татарстана.
Поддержка осуществляется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В министерстве отметили, что поддержка МСП стала одним из наиболее важных условий для обеспечения социально-экономической стабильности в условиях санкций. Поэтому в 2022 году она была выведена на качественно иной уровень и стала оказываться в цифровом формате в одном месте — на цифровой платформе корпорации МСП.
Ожидается, что в 2023 году эта работа будет продолжена, а на платформе завершится интеграция предоставления финансовых услуг (микрозаймов). Кроме того, планируется уделить серьезное внимание расширению рынков сбыта и каналов реализации продукции, в том числе развитию онлайн-торговли.
По данным Минэкономики, за прошлый год порядка 4,5 тыс. татарстанских предпринимателей получили более 190 млрд выручки благодаря ресурсам РМЦ. Количество онлайн-продавцов из РТ превысило 45 тыс., а их годовая выручка — 50 млрд рублей.
Кроме того, по итогам 2022 года в Татарстане действуют более 234,2 тыс. самозанятых, задекларированный доход которых за этот период составил 31,4 млрд рублей.
«В 2023 году в Татарстане продолжат поддерживать бизнес. В центре „Мой бизнес“ предоставляют льготные микрозаймы и бесплатные нефинансовые услуги», — заключили в министерстве.
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