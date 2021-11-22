Татарстанские предприниматели подали заявки на кредиты по «ФОТ 3.0» на 4 млрд рублей

Татарстанские предприниматели подали 1,2 тыс. заявок на получение льготных кредитов по возобновленной с 1 ноября программе «ФОТ 3.0» на сумму 4 млрд рублей, сообщила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями.

«Мы видим участие предпринимателей республики достаточно активное», – сказала замминистра.

По ее словам, 4 млрд рублей – это приличный объем поддержки.

По другой программе, которая также начала действовать в связи с нерабочими днями, объявленными Президентом России Владимиром Путиным в ноябре, – предоставления грантов в размере 1 МРОТ на работника, от татарстанских предпринимателей поступило около 13 тыс. заявлений, 11 тыс. из них соответствуют установленным критериям. «Число сотрудников у предпринимателей – 67 тыс. человек», – сказала Илюшникова.

Она отметила, что Татарстан традиционно занимает активную позицию в реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства как в текущей работе, так и в оперативной при реализации антикризисных мер поддержки.