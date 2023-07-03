Татарстанские предприниматели могут пройти мастер-класс по лидерству

Завтра, 4 июля, в Казани пройдет мастер-класс для предпринимателей «Я лидер». Спикером выступит коуч, член «Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей» Анастасия Ларионова, сообщает Минэкономики РТ.

Мероприятие пройдет в Доме предпринимателя в Казани по адресу: ул. Петербургская, 28. Подать заявку для участия в мастер-классе можно на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», далее надо выбрать услугу «Запись на обучающие мероприятия Центра «Мой бизнес».

Обучение пройдет на бесплатной основе. Подобные бесплатные образовательные программы реализуются в Татарстане в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Начало мастер-класса запланировано на 10.00.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».