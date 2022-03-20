Татарстанские предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года»

В Татарстане стартует ежегодный конкурс «Экспортер года Республики Татарстан», который проводится Министерством промышленности и торговли республики.

Благодаря конкурсу в Татарстане выявляют наиболее успешные промпредприятия, работающие в сфере несырьевого неэнергетического экспорта, и оказывают им поддержку.

Прием документов будет проводиться с 21 марта по 28 марта. К участию приглашаются предприятия-экспортеры РТ, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Подготовленные заявки необходимо направлять на адрес электронной почты: mpt.expo@tatar.ru. Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте Минпромторга РТ в разделе «Конкурсы».