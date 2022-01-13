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Экономика
13 января 2022  03:21

Татарстанские предприниматели могут поучаствовать в трех международных выставках

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Татарстанские предпринимателей могут принять участие в трех международных профильных выставках в составе коллективных стендов от республики, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

С 21 по 24 февраля состоится CPM – Collection Premiere Moscow – ведущая международная выставка в Восточной Европе, которая представит весь спектр моды. 

Еще две международные выставки пройдут с 16 по 18 марта 2022 года. Первая из них – строительная выставка BUDEXPO пройдет в Минске. Ключевые направления выставки – популяризация и продвижение современной актуальной архитектуры и новых градостроительных концепций.  

Международная выставка AgroWorld Uzbekistan состоится в городе Ташкенте. Выставка играет ключевую роль в составлении плана закупок и модернизации в организациях, занимающихся производством, переработкой и хранением сельхозпродукции.

Сбором заявок занимается Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ, подведомственного республиканскому министерству. 

Центр поддержки экспорта оплачивает аренду выставочной площади, застройку стенда и услуги переводчика. Предприниматели оплачивают перелет, проживание и перевозку выставочных образцов.

Отправить заявку можно до 17 января 2022 года.

 

#Минэкономики РТ #фонд поддержки предпринимательства рт #выставки
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