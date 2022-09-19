Банк России расскажет предпринимателям из РТ о финансовых инструментах на онлайн-вебинаре

Татарстанские предприниматели смогут присоединиться к онлайн-вебинару, который завтра, 20 сентября, проведет Банк России.

Эксперты расскажут о том, как получить льготный кредит и что делать, если нет залога, как компенсировать комиссию за прием оплаты через Систему быстрых платежей, какие субсидии положены бизнесу, который выходит на фондовый рынок или привлекает деньги с помощью краудфандинга.

Спикерами вебинара выступят руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Присоединиться к вебинару и задать вопрос смогут все желающие. Трансляция будет доступна на сайте Банка России, на его YouTube-канале и на страницах банка во «ВКонтакте» и в Одноклассниках.

Начало вебинара запланировано на 14.30.