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Ру Тат
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Экономика
19 сентября 2022  13:50

Банк России расскажет предпринимателям из РТ о финансовых инструментах на онлайн-вебинаре

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Татарстанские предприниматели смогут присоединиться к онлайн-вебинару, который завтра, 20 сентября, проведет Банк России. 

Эксперты расскажут о том, как получить льготный кредит и что делать, если нет залога, как компенсировать комиссию за прием оплаты через Систему быстрых платежей, какие субсидии положены бизнесу, который выходит на фондовый рынок или привлекает деньги с помощью краудфандинга. 

Спикерами вебинара выступят руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Присоединиться к вебинару и задать вопрос смогут все желающие. Трансляция будет доступна на сайте Банка России, на его YouTube-канале и на страницах банка во «ВКонтакте» и в Одноклассниках.

Начало вебинара запланировано на 14.30.

#банк россии #вебинар #предприниматели
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