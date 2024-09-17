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Татарстанские пожарные отпраздновали День иконы «Неопалимая Купина»
Сегодня Православная Церковь отмечает праздник иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Она – хранительница всех огнеборцев. Почтить икону собрались пожарные по всему Татарстану.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в Зеленодольске пожарные участвовали в молебне в собственной часовне. Пожарные в Казани встретились на утренней службе в Спасо-Евдокиевском храме. Огнеборцы из Нижнекамска посетили Храм Казанской иконы Божией Матери.
«В этот день приходим помолиться перед образом нашей заступницы. Коллегам желаю, чтобы Покров Святой Богородицы и Длань Господня всегда простирались над нами. Всех благ!», – поздравил коллег ветеран пожарной охраны, регент церковного хора Спасо-Евдокиевского храма Ринат Миннуллин.
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