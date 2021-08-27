Татарстанские пожарные, помогавшие тушить лесные пожары в Мордовии, возвращаются домой

Три недели аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РТ в составе 46 человек боролась с лесными пожарами, бушевавшими на территории заповедника в Мордовии.

Фото: © ГУ МЧС Росиси по РТ

Благодаря слаженной работе авиации, Минобороны РФ, аэромобильных группировок МЧС России, сотрудников Росгвардии и сил РСЧС удалось сократить площадь возгорания в заповеднике. Сейчас на отдельных участках еще идет проливка кромки леса, где остаются тлеющие участки. Кроме того, зафиксированы очаги возгорания, с которыми борются пожарные. Основные усилия прилагаются, чтобы не допустить перекидывания огня на населенные пункты.

Фото: © ГУ МЧС Росиси по РТ

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что в Мордовию отправились татарстанские пожарные, которые будут помогать бороться с лесными пожарами в заповеднике.

