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Ру Тат
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27 августа 2021  08:38
Полина Шевчук

Татарстанские пожарные, помогавшие тушить лесные пожары в Мордовии, возвращаются домой

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Татарстанские пожарные, помогавшие тушить лесные пожары в Мордовии, возвращаются домой

Три недели аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РТ в составе 46 человек боролась с лесными пожарами, бушевавшими на территории заповедника в Мордовии.

Фото: © ГУ МЧС Росиси по РТ

Благодаря слаженной работе авиации, Минобороны РФ, аэромобильных группировок МЧС России, сотрудников Росгвардии и сил РСЧС удалось сократить площадь возгорания в заповеднике. Сейчас на отдельных участках еще идет проливка кромки леса, где остаются тлеющие участки. Кроме того, зафиксированы очаги возгорания, с которыми борются пожарные. Основные усилия прилагаются, чтобы не допустить перекидывания огня на населенные пункты.

Фото: © ГУ МЧС Росиси по РТ

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что в Мордовию отправились татарстанские пожарные, которые будут помогать бороться с лесными пожарами в заповеднике.
 

 

 

 

#лесные пожары #МЧС РТ
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