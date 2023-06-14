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Татарстанские полицейские задержали в Чувашии 18-летнего курьера мошенников
Татарстанские полицейские задержали курьера, который похитил у пожилого мужчины 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
18-летний юноша выступил в качестве курьера для телефонных аферистов. Однажды они позвонили пожилому жителю Татарстана и сообщили, что его дочь якобы попала в ДТП. Для урегулирования ситуации ей срочно требуются деньги. Таким образом мужчину вынудили передать курьеру 150 тысяч рублей.
При проведении специальных мероприятий полицейские получили информацию о том, что на улицу Космонавтов в Зеленодольске должен приехать таксист и под видом курьера забрать деньги. Правоохранители выехали на указанный адрес и задержали водителя. 35-летний мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный попросил забрать пакет и привезти его в Чебоксары. О том, что находится в пакете, мужчина не подозревал.
Сотрудникам уголовного розыска совместно с полицейскими Зеленодольского района в Чебоксарах удалось установить и задержать курьера мошенников. Им оказался 18-летний молодой человек.
Как удалось установить, парень был причастен к еще одному аналогичному эпизоду: у жителя Чебоксар он похитил 70 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении 18-летнего курьера возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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